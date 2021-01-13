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  13 января 2021
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Южная Корея и Узбекистан ускорят заключение Соглашения о свободной торговле

CentralAsia (UZ) -  Южная Корея ускорит процесс заключения Соглашения о свободной торговле (ССТ) с Узбекистаном. Об этом заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в своем новогоднем обращении к своему народу, сообщает ИА «Дунё».

«Мы будем расширять обмены и сотрудничество в рамках «Новой южной политики» и «Новой северной политики» за счет ускорения переговоров ССТ с Филиппинами, Камбоджей и Узбекистаном», – сказал президент Республики Корея.

Программа «Новая северная политика», активно продвигаемая правительством Республики Корея, предусматривает развитие тесного сотрудничества в различных областях со странами Евразийского континента, в том числе с Узбекистаном.

Республика Корея на сегодняшний день подписала соглашения о свободной торговле с такими структурами, как Европейский Союз и Европейская ассоциация свободной торговли, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также с США, Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Чили, Колумбией, Перу, Китаем, Индией, Сингапуром, Вьетнамом и Турцией.

Южная Корея – четвертый по величине внешнеторговый партнер Узбекистана. По данным Госкомстата, объем торговли между двумя странами в 2019 году достиг 2,755 миллиарда долларов, в январе-ноябре 2020 года – 1,908 миллиарда долларов.

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