Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане превысило 150 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 150 427, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 19 021;
- Алматы - 18 093;
- Нур-Султан - 17 613;
- Атырауская область - 13 209;
- Карагандинская область - 11 819;
- Павлодарская область - 8733;
- Западно-Казахстанская область - 8416;
- Северо-Казахстанская область - 8353;
- Костанайская область - 7459;
- Акмолинская область - 7068;
- Алматинская область - 6141;
- Шымкент - 5341;
- Жамбылская область - 4885;
- Мангистауская область - 3651;
- Актюбинская область - 3645;
- Туркестанская область - 3613;
- Кызылординская область - 3367.
Коронавирус в Казахстане
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