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  13 января 2021
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Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане превысило 150 тысяч
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 150 427, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 021;

- Алматы - 18 093;

- Нур-Султан - 17 613;

- Атырауская область - 13 209;

- Карагандинская область - 11 819;

- Павлодарская область - 8733;

- Западно-Казахстанская область - 8416;

- Северо-Казахстанская область - 8353;

- Костанайская область - 7459;

- Акмолинская область - 7068;

- Алматинская область - 6141;

- Шымкент - 5341;

- Жамбылская область - 4885;

- Мангистауская область - 3651;

- Актюбинская область - 3645;

- Туркестанская область - 3613;

- Кызылординская область - 3367.

Коронавирус в Казахстане
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