В 2020 году Монголия торговалась с Китаем на $7,4 млрд

CentralAsia (MNG) - По данным Национального статистического управления, в 2020 году Монголия торговалась со 146 странами с общим внешнеторговым оборотом 12,9 млрд долларов США, из которых экспорт составил 7,6 млрд долларов, а импорт — 5,3 млрд долларов.

Общий внешнеторговый оборот снизился на 876,9 млн долларов (6,4%), из которых экспорт снизился на 43,3 млн (0,6%), а импорт уменьшился на 833,6 млн долларов (13,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В декабре 2020 года экспорт достиг 721,2 млн долларов, импорт — 407,3 млн долларов, сократившись на 147,8 млн долларов (17,0%), а импорт — на 42,3 (9,4%) млн по сравнению с предыдущим месяцем.

Сальдо внешней торговли в 2019 году показало профицит в 1,5 миллиарда долларов, а в 2020 году он увеличится на 790,3 миллиона по сравнению с предыдущим годом, достигнув профицита в 2,3 миллиарда долларов.

Товарооборот с Китаем в 2020 году составил 7,4 миллиарда долларов. На его долю приходится 57,5 ​​процента всего внешнеторгового оборота.

Снижение экспорта на 43,3 млн по сравнению с предыдущим годом в основном связано с уменьшением экспорта медного концентрата на 17,9 млн долларов и угля на 952,2 млн.

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