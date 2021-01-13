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  13 января 2021
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 716

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 12 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 77 716 (+53).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 12 регионах страны.

За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего число погибших от этого заболевания достигло 618 человек.

Общее число выздоровевших пациентов составило 76 197 (+63), а показатель выздоровления - 98%.

Из 901 пациента, проходящего лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.

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