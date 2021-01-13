В Германии карантин могут продлить еще на два месяца

CentralAsia (CA) - В Германии карантин может продлиться ещё 8 или даже 10 недель. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель.



Накануне в Германии подтвердили наличие ещё одного штамма коронавируса — на этот раз из Южной Африки, сообщает Euronews.



В Португалии статистика также не внушает оптимизма. Во вторник там 155 человек скончались от коронавируса — самый высокий показатель за год. Правительство страны планирует в четверг ввести карантин длительностью минимум на месяц.



В европейские центры вакцинации в массовом количестве начал поступать уже второй одобренный Евросоюзом препарат — производства компании Moderna. Всего ЕС заключил контракты уже с шестью лабораториями и рассматривает ещё несколько кандидатур. Политики настаивают, что приобретение и распространение вакцин в рамках единого общеевропейского механизма — наиболее эффективное решение.



«Эта общеевропейская система — единственная, в рамках которой мы сможем получить доступ ко всем вакцинам, в безопасных условиях, по справедливой цене, и которая сможет обеспечить всё население Европы. Если каждая страна будет сотрудничать со своей собственной лабораторией — что само по себе невозможно, поскольку ни одна лаборатория не принадлежит какой-то стране — если страна поступит таким образом, считая, что сможет действовать лучше, чем другие — это неверно, это иллюзия, эффективной такая схема не будет», - сказал министр по европейским делам Франции Клемент Бон.



На этом фоне в Европейском агентстве лекарственных средств сообщили, что в ускоренном порядке — до конца января — рассмотрят возможность применения вакцины Оксфорд/AstraZeneca. Если этот препарат одобрят, он станет уже третьим для Европы. Эту вакцину неделю назад разрешили применять в Великобритании.

