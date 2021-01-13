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  13 января 2021
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Монголия отмечает День утверждения новой Конституции

CentralAsia (MNG) -  13 января монгольский народ отмечает День утверждения новой Конституции Монголии. 29 лет назад, а именно в 1992 году, была утверждена нынешняя Конституция страны.

В своё время во всенародном обсуждении приняли участие 1,2 млн граждан, что составляло 75% населения страны. Разработчиками было получено более 200 тыс. предложений. В процессе разработки и утверждения новой демократической Конституции страны приняли участие более 430 депутатов Народного Хурала и более 50 членов Малого Хурала.

Первая в истории государства конституция была принята после смерти монарха Богдо-гэгэна VIII 26 ноября 1924 года. Работа над ее текстом велась еще с 1922 года под руководством министра юстиции Максар-Хурца. Однако первоначальный вариант был отклонен, так как показался Монгольской народной партии слишком буржуазным. Итоговый вариант конституции закреплял ликвидацию монархии и устанавливал в Монголии республиканский строй во главе с Народной партией. Позднее изменения и поправки в текст вносились в 1940 и 1960 гг.

Необходимость принятия новой редакции конституции по светскому образцу назрела в результате выступления оппозиций зимой 1990-1991 гг. Подготовка текста велась в течение 1991 года, и 13 января 1992 года новая конституция была утверждена. Она закрепляет в Монголии парламентскую республику, гарантирует свободу вероисповедания, самовыражения, передвижения и т.д.

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