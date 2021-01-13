Эрдоган отказался от WhatsApp и зарегистрировался в Телеграме

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел страницы в Телеграме и BIP, заявили в администрации главы государства.

«Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram», - говорится в сообщении.



Ранее турецкая администрация отказалась от WhatsApp из-за обновленного пользовательского соглашения.



По состоянию на 11:40 (по бишкекскому времени) 13 января у Эрдогана более 157,4 тыс. подписчиков в Телеграме.