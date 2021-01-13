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  13 января 2021
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Эрдоган отказался от WhatsApp и зарегистрировался в Телеграме

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел страницы в Телеграме и BIP, заявили в администрации главы государства.

«Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram», - говорится в сообщении.

Ранее турецкая администрация отказалась от WhatsApp из-за обновленного пользовательского соглашения.

По состоянию на 11:40 (по бишкекскому времени) 13 января у Эрдогана более 157,4 тыс. подписчиков в Телеграме.

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