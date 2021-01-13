В Канаде женщина выгуливала мужа на поводке из-за комендантского часа

Квебек // varlamov.ru

CentralAsia (CA) - В Канаде женщина выгуливала мужа на поводке. Пару оштрафовали за нарушение правил комендантского часа, введенного из-за коронавируса, сообщает ВВС.



Женщина сообщила полиции, что она гуляла с собакой возле их дома в городе Шербрук в провинции Квебек, при этом держала на поводке своего супруга.



В субботу в провинции был введен комендантский час с 20:00 до 05:00.



Прогулка с питомцем рядом с домом — один из единственных разрешенных занятий на улице в это время.



Пара была замечена на улице около 21:00 в субботу, вскоре после вступления в силу новых правил.



Сообщается, что они сказали полиции, что соблюдают правила для домашних животных. В итоге каждый из них был оштрафован на 1546 канадских долларов (1212 долларов США).

