В Узбекистане прокуроров лишили права участия во всех судебных заседаниях

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института пересмотра судебных решений».

Законом внесены изменения и дополнения в Экономический процессуальный кодекс. Согласно внесенным изменениям, упраздняется инстанция рассмотрения дел в порядке надзора.

Инвестиционные споры и дела о конкуренции теперь подлежат рассмотрению экономическими судами. По желанию крупного инвестора по инвестиционным спорам, сторон дела о конкуренции рассматриваются Верховным судом.

Право прокуроров участвовать во всех судебных процессах отменяется. Теперь прокурор может участвовать в разбирательстве дела только в случаях, когда это предусмотрено законом, а также по делам, возбужденным на основании его искового заявления.

Бизнес-омбудсману предоставлено право подавать апелляционную жалобу на решение суда. Кроме этого, судья Верховного суда вправе по кассационной жалобе истребовать из соответствующего суда дело.

Несмотря на то, что надзорная инстанция упразднена, дело, рассмотренное в кассационном порядке, может быть рассмотрено повторно.