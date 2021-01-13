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  13 января 2021
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Монголия планирует вакцинировать 60% населения от коронавируса

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии с июля 2020 года активно работает над вакцинацией населения от коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения.

Одним из предпринимаемых шагов является подача заявки на участие в программе COVAX, многосторонней инициативе, направленной на ускорение разработки и производства вакцин против коронавируса и обеспечение справедливого и равноправного доступа для каждой страны мира. 16 июля 2020 года Монголия выразила свою заинтересованность в получении доступа к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 в рамках механизма COVAX, который помог стране присоединиться к 92 странам, имеющим право на поддержку в рамках программы COVAX Advance Market Commitment (AMC).

В связи с этим Монголия готовится провести вакцинацию 60% своего населения в рамках национального плана по получению и распространению вакцин против COVID-19 и мероприятий по иммунизации, утвержденного заместителем премьер-министра Монголии, и рассчитывает получить 20 процентов вакцин, необходимых в рамках инициативы COVAX.

10 декабря 2020 года Секретариат Фонда COVAX подтвердил, что Монголия является одной из стран-участниц COVAX AMC, финансового инструмента, направленного на поддержку участия 92 стран с низким и средним уровнем дохода в Фонде COVAX.

8 января 2021 года Министерство здравоохранения в сотрудничестве с международными партнерами Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ, Всемирным банком и Азиатским банком развития провело комплексную оценку готовности страны к внедрению вакцины против COVID-19. Инструмент оценки, именуемый VIRAT / VRAF 2.0. Результат показал, что Монголия готова получать и использовать вакцины.

Кроме того, на этой неделе Монголия утвердила правила регистрации вакцины против COVID-19 и зарегистрировала в своем реестре лекарств три вакцины против коронавируса — BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Коронавирус в Монголии
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