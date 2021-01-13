YouTube на неделю заморозил канал Дональда Трампа

CentralAsia (CA) - Видеохостинг YouTube удалил последнее видео, загруженное на канал Дональда Трампа за нарушение правил. Теперь канал действующего президента США заморожен минимум на 7 дней, сообщили в компании.



«Учитывая сохраняющуюся обеспокоенность по поводу беспорядков (в США), мы также будем отключать комментарии на канале президента Трампа на неопределенный срок», - говорится в сообщении администрации YouTube.



После беспорядков у Капитолия 6 января Трампа заблокировали и другие социальные сети. Facebook и Instagram приостановили действие аккаунтов президента до истечения его полномочий. Twitter закрыл личный аккаунт Трампа навечно. Компании объясняли это тем, что посты Трампа провоцируют и оправдывают насилие со стороны правых экстремистов.

