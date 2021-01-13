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  13 января 2021
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Обнародованы первые снимки обновленного кроссовера Kia Sportage

CentralAsia (CA) -  Министерство промышленности Китая поделилось с первыми снимками рестайлингового KIA Sportage, который представили осенью 2020 года как прототип с приставкой Аcе.

Как пишет Carsweek, Sportage Аce в целом почти такой же, как и ранее представленный прототип, однако концепт был в спортивном варианте GT Line, то есть определенные различия во внешнем виде все-таки присутствуют.

К примеру, у серийной вариации иной передний бампер, пересмотренная радиаторная решетка и новая эмблема KIA, при этом она в отличие от концептуальной модели не обладает вставками ярко-оранжевого оттенка.

После обновления модель немного прибавит в размерах: она станет длиннее на 70 мм, до 4530 мм, а высота в версиях с рейлингами повысится на 5 мм, до 1700 мм. Изменение ширины и колесной базы не произошло – они по-прежнему достигают 1850 и 2640 мм соответственно.

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