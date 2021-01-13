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  13 января 2021
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Таджикистан и Германия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CentralAsia (TJ) -  Посол Таджикистана в Германии Сохибназар Гайратшо встретился с координатором сотрудничества по линии общественности с Россией, странами Центральной Азии и Восточного Партнерства Федерального министерства иностранных дел ФРГ, депутатом Бундестага Йоханном Заатхоффом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам расширения двустороннего сотрудничества в сферах экономики, энергетики, региональной безопасности и защиты окружающей среды, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол призвал немецкого дипломата учесть гидроэнергетический потенциал Таджикистана при планировании национальной стратегии внешней политики в области альтернативных источников возобновляемой энергии и экологически чистого производства.

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