[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спецслужбы Туркменистана проведут ревизию всех воинских частей страны

CentralAsia (TM) -  Издание «Хроники Туркменистана» сообщило о решениях, которые были приняты по итогам прошедшего 6 января заседания Совета безопасности.

Как сообщает издание, президент Гурбангулы Бердымухамедов озаботился растратами, хищениями и другими нарушениями финансовой дисциплины, принявшими массовый характер в Вооруженных силах страны.

МНБ и особому отделу МО поручено провести ревизию складов с имуществом и вооружением всех воинских частей. Финансовые отделы, начиная с Министерства обороны, также ждет ревизия.

Многочисленные факты, когда в воинских частях и подразделениях солдаты срочной службы вынуждены покупать себе форму, говорят о том, что выделяемые из госбюджета средства не доходят по назначению. Во многих частях солдат осеннего призыва вынуждали покупать зимнюю форму, вплоть до рукавиц. Говорится, что количество и качество питания военнослужащих также не соответствует выделяемым по накладным средствам. Много нарушений в обеспечении военной техники горюче-смазочными материалами.

На заседании принято решение о регулярных (несколько раз в год) проверках органами местной прокуратуры всех пенитенциарных учреждений страны на предмет соответствия законодательству деятельности администраций тюрем и колоний. Решение принято в связи с просочившимися в зарубежные СМИ фактами грубейших нарушений прав заключенных со стороны сотрудников администраций.

print
  • Коллективный иммунитет к COVID-19 не появится в 2021 году, - ВОЗ
  • За сутки в России коронавирус выявлен почти у 23 тыс. человек
  • В Узбекистане в тюрьмах находятся более 22 тысяч осужденных, - МВД


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com