Спецслужбы Туркменистана проведут ревизию всех воинских частей страны

CentralAsia (TM) - Издание «Хроники Туркменистана» сообщило о решениях, которые были приняты по итогам прошедшего 6 января заседания Совета безопасности.

Как сообщает издание, президент Гурбангулы Бердымухамедов озаботился растратами, хищениями и другими нарушениями финансовой дисциплины, принявшими массовый характер в Вооруженных силах страны.

МНБ и особому отделу МО поручено провести ревизию складов с имуществом и вооружением всех воинских частей. Финансовые отделы, начиная с Министерства обороны, также ждет ревизия.

Многочисленные факты, когда в воинских частях и подразделениях солдаты срочной службы вынуждены покупать себе форму, говорят о том, что выделяемые из госбюджета средства не доходят по назначению. Во многих частях солдат осеннего призыва вынуждали покупать зимнюю форму, вплоть до рукавиц. Говорится, что количество и качество питания военнослужащих также не соответствует выделяемым по накладным средствам. Много нарушений в обеспечении военной техники горюче-смазочными материалами.

На заседании принято решение о регулярных (несколько раз в год) проверках органами местной прокуратуры всех пенитенциарных учреждений страны на предмет соответствия законодательству деятельности администраций тюрем и колоний. Решение принято в связи с просочившимися в зарубежные СМИ фактами грубейших нарушений прав заключенных со стороны сотрудников администраций.