«Задушила до потери сознания и извлекла ребенка из тела». В США впервые за 70 лет казнили женщину за жестокое убийство беременной

// Reuters

CentralAsia (CA) - В США сделали смертельную инъекцию Лизе Монтгомери, признанной виновной в жестоком убийстве в 2007 году. Она стала первой за последние 68 лет женщиной, казненной в США по решению федеральных властей, пишет ВВС.



Ей сделали инъекцию в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана. Верховный суд США отменил ранее вынесенное окружным судом решение о необходимости провести слушания о вменяемости Монтгомери.



Адвокаты женщины утверждали, что у нее был врожденный дефект головного мозга, и она попросту не понимала, что именно с ней происходит.



Тем не менее, все-таки было принято решение о ее казни.



Она уже откладывалась дважды — сначала Монтгомери должны были сделать смертельную инъекцию еще 8 декабря, но ее адвокаты заразились коронавирусом. Казнь перенесли на 12 января, но судья Джеймс Хэнлон отложил ее. Верховный суд разрешил казнить Монтгомери утром 13 января.



52-летняя Лиза Монтгомери в течение нескольких лет в детстве подвергалась сексуальному и физическому насилию со стороны отчима. По словам ее адвокатов, обращение с ней было настолько жестоким, что оно равносильно пыткам.



В возрасте 36 лет она напала на 23-летнюю Мэри Джо Стиннетт, бывшую на восьмом месяце беременности.



Монтгомери извлекла ребенка из тела Стиннетт, задушив ее веревкой до потери сознания. Женщина скончалась от потери крови.



Монтгомери познакомилась со своей жертвой через форум для любителей рэт-терьеров. Они переписывались несколько месяцев. Монтгомери сказала Стиннетт, что тоже ждет ребенка. Женщины обсуждали беременность, и затем договорились, что Монтгомери купит у Стиннетт щенка.



В декабре 2004 года Монтгомери договорилась встретиться со Стиннетт, чтобы посмотреть щенков. Она проделала путь в 281 километр от своего дома в Канзасе до городка Скидмор в штате Миссури, где жила ее жертва.



Однако Стиннетт не ожидала, что к ней приедет именно Монтгомери. Она договорилась о встрече с ней, используя заведенный заранее фальшивый аккаунт на имя Дарлин Фишер.



Когда Стиннетт открыла дверь, Монтгомери напала на нее с веревкой, и после того, как Стиннетт потеряла сознание, вырезала плод из ее тела кухонным ножом.



Следователи довольно быстро поняли, что никакой Дарлин Фишер не существовало и уже на следующий день выследили Монтгомери по IP-адресу, с которого она переписывалась с жертвой. Когда полицейские нашли ее, то обнаружили у нее младенца, девочку. Монтгомери сначала утверждала, что это ее дочь, родившаяся днем раньше, но потом созналась в убийстве.



Ее признали виновной в преступлении в 2007 году. На следующий день ее приговорили к смертной казни.



Монтгомери с 2008 года содержалась в федеральной женской тюрьме в штате Техас, где проходила курс психиатрической помощи. После того, как была объявлена дата казни Монтгомери, ее поместили под особое наблюдение.



До Монтгомери последней женщиной, казненной в США на федеральном уровне, была Бонни Хэди, которая в 1953 году похитила и убила ребенка с целью получения выкупа. Ее приговорили к высшей мере наказания и отправили в газовую камеру.



Монтгомери казнили за неделю до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена, который намерен прекратить исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.



Администрация уходящего президента Дональда Трампа возобновила федеральные смертные казни после 17-летнего перерыва (хотя все эти годы людей по-прежнему казнили на уровне отдельных штатов).



С лета прошлого года было приведено в исполнение 10 федеральных смертных приговоров, Лиза Монтгомери стала 11-й. На этой неделе федеральные власти планируют казнить еще двух осужденных.



Вместо смертной казни администрация Байдена предлагает назначать пожизненное заключение в виде наказания без возможности освободиться условно-досрочно.



По данным последнего исследования Gallup, 54% американцев считают, что смертная казнь приемлема с этической точки зрения.