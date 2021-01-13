В Туркменистане в госмагазинах хлеб продают по справке

CentralAsia (TM) - В Туркменистане жители Мары жалуются на необходимость предоставления справок, чтобы купить хлеб в государственных магазинах, а также на трудности при получении этой справки.

В государственных магазинах Марыйского велаята 12 января хлеб отпускали только по справкам, подтверждающим количество членов семьи. Эти справки выдаются в местных домоуправлениях. В свою очередь для выдачи этих справок домоуправления требуют от жителей предоставить квитанции об оплате газа, воды и электричества. Но перед тем, как отправиться за квитанциями в учреждения по обеспечению газом, водой и электричеством, необходимо получить справку о месте жительства в домоуправлении.

В эти дни жители Мары вынуждены мотаться между государственными магазинами, домоуправлениями и конторами по обеспечению газом, водой и электричеством. Но другого выхода у них нет, так как это единственный способ купить дешёвый хлеб в государственных магазинах. Чтобы купить хлеб нужна справка, для получения которой нужны квитанции, а чтобы получить квитанции нужно дать взятку.

По словам местных жителей, получить справку о составе семьи в домоуправлении не так-то легко. Для этого, во-первых, нужно отнести туда паспорта и свидетельства о рождении всех членов семьи, включая взрослых и детей. Кроме того, в домоуправление должны явиться все члены семьи, достигшие паспортного возраста. Но, придя в Марыйское домоуправление, нужно выстоять огромную очередь, и под большим вопросом успеешь ли ты получить справку. «Людей очень много», говорит один марыец, отметив, что огромная толпа не соблюдает социальную дистанцию посреди разбушевавшейся пандемии коронавируса.

В Туркменистане с 1 января 2019 года с населения начали взимать полную плату за газ, электричество и воду. До этого с первых лет независимости страны действовали льготы на бесплатный газ, электричество и воду.