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  13 января 2021
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Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 22,8 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 22 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 января сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно без клинических проявлений — 3 082 (13,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 471 053 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 94,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 341 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 616 174 человека.

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