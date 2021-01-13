В Таджикистане за «изнасилование морковью» 4-летней девочки за решетку отправлена ее тетя

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CentralAsia (TJ) - Суд столичного района Сино приговорил 25-летнюю жительницу Турсунзаде, лишившую девственности свою 4-летнюю племянницу, к 11,5 годам заключения.

По данным суда, Одина Хайдарова решилась на такой поступок, чтобы очернить свою бывшую сноху – мать девочки.

Мнение осужденной и ее адвоката пока получить не удалось, но ранее Хайдарова назвала обвинения в свой адрес «клеветой» и «местью со стороны бывшей снохи».

В Генпрокуратуре сообщили, приговор суда был оглашен 8 января. По словам источника, суд признал Хайдарову Одину Абдулходиевну виновной по статье 110 ч.2 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РТ, и приговорил ее к 11,5 годам лишения свободы. Свой срок она будет отбывать в колонии общего режима.

В сообщении Генеральной прокуратуры говорится, что молодая женщина лишила девственности малолетнюю племянницу, чтобы в будущем опорочить ее мать.

«С этой целью она утром 1 августа 2020 года, воспользовавшись отсутствием других членов семьи, в собственном доме в Турсунзаде, вошла к спящей М. и засунула морковку в половой орган девочки, чем нанесла ей серьезные телесные повреждения», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Однако Одина Хайдарова, тетя потерпевшей девочки, ранее опровергла обвинения в свой адрес. В августе прошлого года она сказала в беседе с Радио Озоди, что оболгала себя под пытками, но не сказала, кто и как ее пытал.

По ее словам, семья бывшей снохи намеревалась отомстить и поэтому клевещет на нее. На вопрос о том, с чего вдруг малолетнему ребенку стало плохо в их доме и открылось кровотечение, Одина сказала: «Девочка давно была больна, у нее болели почки и иногда с ней такое случалось».

Неизвестно, согласна ли с приговором суда осужденная и намерена ли подать апелляцию в вышестоящий суд.

Мать девочки ранее сказала в интервью СМИ, что три года назад развелась со своим мужем. «Он платит мне алименты и поэтому имеет право на свидание с дочерью. Накануне Иди Курбон (мусульманский праздник жертвоприношения) брат и сестра мужа забрали дочку с собой, сказав, что погуляют с ней. На следующий день мне позвонил бывший тесть и сказал, что девочка заболела. Я отвезла дочку в больницу. Врачи после многочасовой операции сообщили, что девочка была изнасилована», - рассказала она.

По словам матери, судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт надругательства над ребенком.

Через две недели после публикации статьи Генеральная прокуратура Таджикистана сообщила, что факту изнасилования малолетней девочки задержаны двое человек - дядя и тетя потерпевшей.

Общественные организации «Правовая инициатива» и «Корвони умед», которые предоставили матери девочки услуги адвоката и другую юридическую, психологическую и социальную помощь, сообщили 12 января Радио Озоди, что тетя ребенка приговорена к тюремному заключению, а ее дядя был оштрафован на 26 тыс сомони (около 2300 долларов) за мошенничество.

В Таджикистане изнасилование наказывается лишением свободы от 12 до 25 лет или смертной казнью или пожизненным лишением свободы.

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