Число жертв коронавируса в России превысило 63 тысячи

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 566 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 78 и в Москве — 76



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 63 370 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,4 млн человек, из них выздоровели — 2,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 616 174 пациента.