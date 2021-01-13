Причиной смерти в Узбекистане 3 детей из одной семьи стало отравление угарным газом

CentralAsia (UZ) - В Каттакурганском районе Самаркандской области произошло отравление семьи из пяти человек. Трое малолетних детей погибли, сообщили местные СМИ.



Несовершеннолетние дети — 8-летний мальчик, 4-летняя и годовалая девочки скончались на месте происшествия. Причину смерти от отравления угарным газом подтвердило заключение судебно-медицинской экспертизы, говорится в сообщении Самаркандского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

Состояние родителей критическое, они госпитализированы в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Прокуратура Каттакурганского района проводит доследственную проверку.

Ранее СМИ сообщили о смерти трёх малолетних детей из одной семьи в Узбекистане в результате отправления неизвестной этимологии.