[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Причиной смерти в Узбекистане 3 детей из одной семьи стало отравление угарным газом

CentralAsia (UZ) -  В Каттакурганском районе Самаркандской области произошло отравление семьи из пяти человек. Трое малолетних детей погибли, сообщили местные СМИ.

Несовершеннолетние дети — 8-летний мальчик, 4-летняя и годовалая девочки скончались на месте происшествия. Причину смерти от отравления угарным газом подтвердило заключение судебно-медицинской экспертизы, говорится в сообщении Самаркандского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

Состояние родителей критическое, они госпитализированы в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Прокуратура Каттакурганского района проводит доследственную проверку.

Ранее СМИ сообщили о смерти трёх малолетних детей из одной семьи в Узбекистане в результате отправления неизвестной этимологии.

print
  • Какое отношение имеет коронавирус ко Второй мировой войне?
  • К власти приходит лидер кыргызских «патриотов» Садыр Жапаров, - Le Monde
  • В Узбекистане женщинам, перекрывшим дорогу ко дню визита президента, предложили дешевый уголь


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com