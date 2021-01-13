Навальный объявил о возвращении в Россию

Алексей Навальный // AP Photo, Павел Головкин

CentralAsia (CA) - Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в Твиттере.



«Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом «Победы». Встречайте», - написал Навальный.



Алексей Навальный находится в Германии с августа 2020 года. Его доставили туда для лечения, после того как ему стало плохо в самолете Томск — Москва. По результатам анализов стало известно, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». В декабре Bellingcat и The Insider выпустили расследование, в котором утверждалось, что политика отравила спецгруппа из восьми сотрудников ФСБ.

