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  13 января 2021
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Навальный объявил о возвращении в Россию
Алексей Навальный
Алексей Навальный
// AP Photo, Павел Головкин

CentralAsia (CA) -  Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в Твиттере.

«Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом «Победы». Встречайте», - написал Навальный.

Алексей Навальный находится в Германии с августа 2020 года. Его доставили туда для лечения, после того как ему стало плохо в самолете Томск — Москва. По результатам анализов стало известно, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». В декабре Bellingcat и The Insider выпустили расследование, в котором утверждалось, что политика отравила спецгруппа из восьми сотрудников ФСБ.

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