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  13 января 2021
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Четырех граждан Узбекистана обвиняют в грабеже в Оше

CentralAsia (KG) -  Четверо граждан Узбекистана задержаны по подозрению в краже в магазине мобильных телефонов в городе Ош на юге Кыргызстана. Задержанные содержатся под стражей в полиции.

По данным Ошского городского управления внутренних дел, 8 января из магазина были украдены мобильные телефоны на сумму 500 кыргызских тысяч сомов, или почти 6 тысяч долларов.

«При обыске у граждан Узбекистана были обнаружены украденные телефоны, складной нож и пистолет ПМ», - сообщил пресс-секретарь городской полиции Абсаттар Тавакалов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 2020 (грабеж) УК КР. Правоохранительные органы Узбекистана пока не комментируют инцидент.

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