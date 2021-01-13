Четырех граждан Узбекистана обвиняют в грабеже в Оше

- Кыргызстан, происшествия
- 15:09, 13 января 2021
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CentralAsia (KG) - Четверо граждан Узбекистана задержаны по подозрению в краже в магазине мобильных телефонов в городе Ош на юге Кыргызстана. Задержанные содержатся под стражей в полиции.
По данным Ошского городского управления внутренних дел, 8 января из магазина были украдены мобильные телефоны на сумму 500 кыргызских тысяч сомов, или почти 6 тысяч долларов.
«При обыске у граждан Узбекистана были обнаружены украденные телефоны, складной нож и пистолет ПМ», - сообщил пресс-секретарь городской полиции Абсаттар Тавакалов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 2020 (грабеж) УК КР. Правоохранительные органы Узбекистана пока не комментируют инцидент.
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