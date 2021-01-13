Под Ташкентом планируется производство военной техники

CentralAsia (UZ) - Проект производства военной и специальной техники в городе Нурафшане в Ташкентской области был представлен на днях президенту Шавкату Мирзиёеву.

По данным местных СМИ, проект по созданию производства военной и специальной техники на 12 гектарах оценивается в 55 миллионов долларов.

Национальный банк Узбекистана предоставит для реализации проекта 39 миллионов долларов, а компания "Nurafshon-Maxsus-Texnika" - 16 миллионов долларов. Организаторами производства выступят Krantas Group и Туйтепинский завод металлоконструкций .

Как сообщается, на первом этапе, начиная с 2021 года, ежегодно будет производиться 100 легкобронированных автомобилей Tarlon и Shield. На втором этапе, начиная с 2022 года, планируется произвести спецтехнику - 200 бензовозов, 300 тягачей, 500 грузовиков, 400 мусоровозов, 100 снегоуборочных машин и 20 пожарных машин.

Компания "Nurafshon-Maxsus-Texnika" зарегистрирована 21 февраля 2019 года в Нурафшане. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций и изделий. Учредителями указаны компании Krantas Group (72%) и To’ytepa Metall Qurilmalari (28%).

Krantas Group (учредитель Мохир Каримов) производит спецтехнику для различных отраслей промышленности и строительного сектора, включая грузоподъёмную, специальную, сельскохозяйственную технику, самосвалы и другое. Туйтепинский завод металлоконструкций занимается изготовлением строительных металлических конструкций с 1964 года.