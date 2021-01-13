В Узбекистане возбудили уголовное дело после обрушения дома в Джизаке

- Узбекистан, происшествия
- 15:40, 13 января 2021
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CentralAsia (UZ) - После обрушения дома в Джизаке возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.
"По результатам доследственной проверки в отношении должностных лиц территориальной инспекции по надзору в сфере строительства Джизакской области возбуждено уголовное дело по статье 207 ("Должностная халатность") УК Узбекистана", — говорится в сообщении на Telegram-канале Шамсутдинова.
Идет следствие.
Шестиэтажный дом, строительством которого велось, частично обрушился 10 января. Никто не пострадал.
Для установления причин была создана правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.