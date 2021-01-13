[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане возбудили уголовное дело после обрушения дома в Джизаке
Предыстория: В Джизаке обрушилась часть 6-этажного строящегося дома (видео)

CentralAsia (UZ) -  После обрушения дома в Джизаке возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

"По результатам доследственной проверки в отношении должностных лиц территориальной инспекции по надзору в сфере строительства Джизакской области возбуждено уголовное дело по статье 207 ("Должностная халатность") УК Узбекистана", — говорится в сообщении на Telegram-канале Шамсутдинова.

Идет следствие.

Шестиэтажный дом, строительством которого велось, частично обрушился 10 января. Никто не пострадал.

Для установления причин была создана правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.

print
  • За сутки в Таджикистане не зафиксировано новых случаев коронавируса, - Минздрав
  • ЦИК Казахстана озвучила окончательные итоги выборов депутатов парламента
  • Airbus поставит в Туркменистан 2 грузовых самолета


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com