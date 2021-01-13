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  13 января 2021
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Заболевший коронавирусом президент Армении госпитализирован с пневмонией
Предыстория: Президент Армении заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Президент Армении Армен Саркисян, ранее заразившийся коронавирусом, госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что пока течение болезни тяжелое. У президента присущие заболеванию симптомы, в том числе высокая температура, двустороннее воспаление легких.

Ранее сообщалось, что 67-летний Армен Саркисян сдал положительный тест на коронавирус в Лондоне, куда прибыл во время своего отпуска для «проведения операции на ноге».

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