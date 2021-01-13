Заболевший коронавирусом президент Армении госпитализирован с пневмонией

CentralAsia (CA) - Президент Армении Армен Саркисян, ранее заразившийся коронавирусом, госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Отмечается, что пока течение болезни тяжелое. У президента присущие заболеванию симптомы, в том числе высокая температура, двустороннее воспаление легких.



Ранее сообщалось, что 67-летний Армен Саркисян сдал положительный тест на коронавирус в Лондоне, куда прибыл во время своего отпуска для «проведения операции на ноге».