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  13 января 2021
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Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 2 млн

CentralAsia (CA) -  Количество умерших от коронавирусной инфекцией во всем мире приблизилось к 2 миллионам, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, на данный момент число жертв коронавируса в 191 стране и территории мира составляет 1 963 934 человека. А общее количество случаев COVID-19 превысило 91 миллион.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено 22 846 810 инфицированных, зафиксировано 380 796 летальных исходов и вылечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за сутки выросло до 10 495 147, число погибших — до 151 529, выздоровели более 10 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Там за время пандемии заболели 8 195 637 человек, из них умерли 204 690, вылечились более 7,2 млн.

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