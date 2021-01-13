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  13 января 2021
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Туркменистан увеличит экспорт газа в Китай

CentralAsia (TM) -  С наступлением зимних холодов увеличились поставки природного газа из Центральной Азии в Китай, в первые новогодние дни они составили 100 миллионов кубометров в сутки. Как и ранее, основной объём «голубого топлива» в межгосударственную энергетическую магистраль поступает с месторождений Туркменистана.

Сообщая об этом, информационное агентство «Синьхуа» и другие средства массовой информации отмечают, что газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай стабильно работает вот уже 11 лет. Согласно данным Западной трубопроводной компании (Western Pipeline Company), в прошлом году из Центральной Азии было импортировано около 39 миллиардов кубометров природного газа. А всего с момента запуска трубопровода в 2009 году, общий объём поставок экологически чистого топлива превысил 336 миллиардов кубометров.

Данный газопровод является стратегически важным энергетическим каналом, связывающим страны Центральной Азии и Китая. Он служит образцом взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами, его стабильная работа имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности Китая и содействия переходу на экологически чистое «зелёное» развитие.

Поступающий из Центральной Азии газ подаётся населению 27 провинций и автономных районов КНР, а также в специальный административный район Гонконг, это свыше 500 миллионов человек.

В настоящее время в Туркменистане продолжается работа по укреплению сырьевой базы и развитию инфраструктуры транснациональной магистрали.

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