Туркменистан провел третью за три недели встречу с ЕБРР

- Туркменистан, общество
- 17:33, 13 января 2021
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CentralAsia (TM) - 13 января по видеосвязи состоялся очередной раунд переговоров с представителями Европейского банка реконструкции и развития, в котором приняли участие руководство и специалисты Министерства финансов и экономики, Акционерно-коммерческого банка «Halkbank», а также глава представительства ЕБРР в Туркменистане.
Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, на обсуждение были вынесены вопросы развития двустороннего сотрудничества и его перспективы.
В ходе встречи отмечалось, что Туркменистан значительно расширил связи с международными финансовыми и экономическими структурами, в том числе с ЕБРР, в партнёрстве с которым уже реализован ряд важных проектов.
В ходе обсуждения участники встречи обменялись мнениями о перспективах наращивания отношений в свете реализуемой в стране реформы национальной экономики.
Планы участников видеовстречи также предусматривают проведение мероприятий по поддержке современных бизнес-моделей и корпоративного управления в банковском секторе.
Аналогичная встреча в таком же составе проходила 24 декабря 2020 года. Тогда стороны рассмотрели «возможности выделения инвестиций и оказания консультационных услуг для частных финансовых учреждений, малых предприятий, средних и крупных отечественных компаний».
8 января встреча прошла с участием представителей Минфина. На ней стороны обсудили вопросы кредитования и инвестиций, а также перспективы участия ЕБРР в инфраструктурных проектах, инициированных президентом.