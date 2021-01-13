Туркменистан провел третью за три недели встречу с ЕБРР

CentralAsia (TM) - 13 января по видеосвязи состоялся очередной раунд переговоров с представителями Европейского банка реконструкции и развития, в котором приняли участие руководство и специалисты Министерства финансов и экономики, Акционерно-коммерческого банка «Halkbank», а также глава представительства ЕБРР в Туркменистане.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, на обсуждение были вынесены вопросы развития двустороннего сотрудничества и его перспективы.

В ходе встречи отмечалось, что Туркменистан значительно расширил связи с международными финансовыми и экономическими структурами, в том числе с ЕБРР, в партнёрстве с которым уже реализован ряд важных проектов.

В ходе обсуждения участники встречи обменялись мнениями о перспективах наращивания отношений в свете реализуемой в стране реформы национальной экономики.

Планы участников видеовстречи также предусматривают проведение мероприятий по поддержке современных бизнес-моделей и корпоративного управления в банковском секторе.

Аналогичная встреча в таком же составе проходила 24 декабря 2020 года. Тогда стороны рассмотрели «возможности выделения инвестиций и оказания консультационных услуг для частных финансовых учреждений, малых предприятий, средних и крупных отечественных компаний».

8 января встреча прошла с участием представителей Минфина. На ней стороны обсудили вопросы кредитования и инвестиций, а также перспективы участия ЕБРР в инфраструктурных проектах, инициированных президентом.