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  13 января 2021
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На Камчатке атомные подлодки оказались блокированы льдом
архивное фото
архивное фото

CentralAsia (CA) -  Из-за сильных морозов, которые держатся уже неделю, на Камчатке замерз лед в пункте базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, сообщает «Российская газета».

По данным пресс-службы Восточного военного округа ТОФ, на помощь пришли ледоколы.

Массивы льда толщиной более 60 сантиметров заблокировали возможность судоходства в акватории. Ледокол и буксиры отряда вспомогательных судов ТОФ войск и сил на Северо-востоке России обкололи лед на площади более 40 квадратных километров в Авачинской бухте, в том числе в районе линии мысов Скалистый - Безымянный.

Как отмечает ТОФ, чтобы обеспечить безопасную навигацию, в случае необходимости до конца зимы суда вспомогательного флота сделают более 100 выходов.

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