В Казахстане заявили об ухудшении эпидемиологической ситуации

CentralAsia (KZ) - Главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов во время брифинга службы центральных коммуникаций заявил, что в последнее время в Казахстане наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом.



«В последний месяц мы наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Казахстан перешел из «зеленой» зоны в «желтую». Из «желтой» зоны в «красную» перешли две области — Костанайская и Акмолинская. В данный момент в «желтой» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области. В январе Западно-Казахстанская область перешла из «зеленой» зоны в «желтую». Остальные области в «зеленой» зоне», - сказал Киясов.



По его словам, на сегодняшний день в больницах страны находятся 5732 пациента с коронавирусом, а в реанимации — 357 пациентов.



За последние сутки в Казахстане число зараженных COVID-19 увеличилось на 766 человек и достигло 164 477.



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