[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте открывается филиал Санкт-Петербургского государственного университета

CentralAsia (UZ) -  Постановлением президента Шавката Мирзиёева образован филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» в городе Ташкенте.

Основными направлениями деятельности Филиала является подготовка, переподготовка и повышение квалификации высококвалифицированных кадров по таким направлениям и специальностям, как филология восточных языков, страноведение и экономика зарубежных стран, биомедицина, точные науки.

В Филиале учебный процесс будет проводится на русском языке. Образовательная деятельность начинается с 2021/2022 учебного года.

Прием студентов на учебу в Филиал проводится на основе государственного гранта и платного контракта.

При этом выпускники Филиала, прошедшие обучение на основе государственного гранта, распределяются в государственные органы и организации Узбекистана с условием обязательной отработки на срок не менее трех лет. Обучение в Филиале организуется по следующим направлениям образования бакалавриата и специальностей магистратуры:

● Филология (восточные языки);
● Страноведение и экономика зарубежных стран (страны Востока);
● Биомедицина (химия, биология, физика, психология и другие).

Выпускникам Филиала выдается диплом Университета установленного образца, признаваемый документом о высшем образовании в Республике Узбекистан.

print
  • В Узбекистане продлили срок обмена старых банкнот и монет
  • За сутки число заболевших коронавирусной пневмонией в Казахстане резко выросло
  • Обнародованы первые снимки обновленного кроссовера Kia Sportage


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com