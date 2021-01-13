В Ташкенте открывается филиал Санкт-Петербургского государственного университета

CentralAsia (UZ) - Постановлением президента Шавката Мирзиёева образован филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» в городе Ташкенте.

Основными направлениями деятельности Филиала является подготовка, переподготовка и повышение квалификации высококвалифицированных кадров по таким направлениям и специальностям, как филология восточных языков, страноведение и экономика зарубежных стран, биомедицина, точные науки.

В Филиале учебный процесс будет проводится на русском языке. Образовательная деятельность начинается с 2021/2022 учебного года.

Прием студентов на учебу в Филиал проводится на основе государственного гранта и платного контракта.

При этом выпускники Филиала, прошедшие обучение на основе государственного гранта, распределяются в государственные органы и организации Узбекистана с условием обязательной отработки на срок не менее трех лет. Обучение в Филиале организуется по следующим направлениям образования бакалавриата и специальностей магистратуры:



● Филология (восточные языки);

● Страноведение и экономика зарубежных стран (страны Востока);

● Биомедицина (химия, биология, физика, психология и другие).

Выпускникам Филиала выдается диплом Университета установленного образца, признаваемый документом о высшем образовании в Республике Узбекистан.