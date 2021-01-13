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  13 января 2021
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Миллиардер Алишер Усманов создаст СП для управления Дворцом гимнастики своей жены

CentralAsia (UZ) -  Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов создаст СП для управления Дворцом гимнастики своей жены Ирины Винер-Усмановой.

Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала ходатайство АО «Олимпийский комплекс «Лужники» о приобретении 49,75% долей в уставном капитале ООО «Центр художественной гимнастики — Лужники», следует из базы решений ведомства. Этому ООО принадлежит здание Дворца гимнастики в Лужниках, который носит имя Ирины Винер‑Усмановой — главного тренера сборной России по художественной гимнастике и жены Алишера Усманова.

Строительство комплекса финансировал сам Усманов, состояние которого журнал Forbes в своем последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» оценил в $13,4 млрд. Перед началом строительства сообщалось, что в Дворец гимнастики планируется вложить около 3 млрд руб (40 млн долларов).

В ближайшее время планируется формирование совместного предприятия по владению и управлению ООО «Центр художественной гимнастики — Лужники».

Строительство Дворца гимнастики Ирины Винер‑Усмановой — это некоммерческий проект, который разрабатывался и реализовывался в партнерстве с правительством Москвы «в качестве ключевой базы для развития художественной гимнастики столицы», напомнил представитель бизнесмена.

Дворец гимнастики в Лужниках площадью 25,7 тыс кв. м был построен в 2019 году.

Во дворце находится арена-трансформер на 4 тыс. мест, тренировочные залы, медико-восстановительный центр и помещения допинг-контроля. Комплекс включает отель на 38 номеров, спа-зону, рестораны и пресс-центр.

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