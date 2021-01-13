Шавкат Мирзиёев дал поручения по трансформации «Узавтосаноат»

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 13 января, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам трансформации машиностроительной отрасли и развитию конкуренции в сфере, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поручил внедрить равные условия для производителей, исходя из уровня локализации. Он указал, что инвестиции должны быть направлены на промышленную сборку автомобилей, производство 50-60 тысяч бюджетных авто- и электромобилей в год.

На 2021 год запланировано начало работы предприятия по выпуску кузовных деталей в Хорезмской области. Кроме того, еще 4 проекта локализации будут реализованы в Андижанской, 2 проекта – в Навоийской области. В рамках кооперационной платформы 122 частными предприятиями будет освоен выпуск 80 видов деталей.

Подняв тему реализуемой в Узбекистане программы реформирования всех государственных предприятий, Шавкат Мирзиёев поручил создать при участии зарубежных специалистов офис по трансформации деятельности акционерного общества «Узавтосаноат». Координировать этот процесс будет Министерство экономического развития и сокращения бедности.

Не позднее 1 июля должна быть начата трансформация 40 предприятий отрасли. Президент поручил подготовить к приватизации 23 предприятия, производящие запасные части и комплектующие.

Будет выставлена на торги доля «Узавтосаноат» в 14 организациях, не связанных с основной деятельностью компании.

Мирзиёев также наметил реформы сельскохозяйственного машиностроения и повышения экономической эффективности отрасли. Ответственным лицам поручено оптимизировать пустующие участки предприятий, снизить себестоимость техники до 30 процентов.

Президент поставил задачу не только наладить производство недорогой техники, но и довести ее локализацию до 30 процентов к концу этого года и не менее чем 45 процентов в следующем году.