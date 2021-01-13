Ученые дали прогноз по развитию COVID-19 на 10 лет

CentralAsia (CA) - На основе анализа данных по четырем известным коронавирусам человека, вызывающим легкие симптомы простуды, американские ученые составили прогноз развития COVID-19 на ближайшее десятилетие.

Авторы считают, что за это время коронавирус SARS-CoV-2 перейдет в разряд эндемических, а иммунитет от перенесенного в детстве в легкой форме заболевания будет распространяться на всю жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

По мнению специалистов, за десятилетие вспышка SARS-CoV-2 перейдет от пандемии к эндемической и будет поддерживаться на постоянном базовом уровне в популяции населения, не подпитываясь внешними инфекциями. Притом эндемический SARS-CoV-2 может стать заболеванием в раннем детстве, когда первое заражение происходит в возрасте от 3 до 5 лет. Пожилые люди все еще могут заразиться, но у них будет иммунная защита от тяжелого течения.

Авторы также отмечают, что если первичные инфекции у детей будут протекать в легкой форме, когда вирус станет эндемическим, широкомасштабная вакцинация может не потребоваться. В настоящее время вакцинирование необходимо, так как оно снижает тяжесть заболевания и формирует массовый иммунный ответ, от которого зависит, как быстро COVID-19 перейдет в разряд эндемических заболеваний.

Широкомасштабная вакцинация, по мнению ученых, при этом станет не нужна, так как вакцины вызывают лишь кратковременную защиту от повторного заражения. Но сейчас вакцинирование необходимо. Вакцины снижают тяжесть заболевания и формируют массовый иммунный ответ, от которого зависит, как быстро COVID-19 перейдет в разряд эндемических заболеваний.

Возможно, считают авторы, вакцинацию следует отменять постепенно, сохраняя ее на более длительный срок для определенных возрастных групп. Кто это будет - пожилые люди или, наоборот, дети, - можно будет сказать только спустя некоторое время на основе анализа динамики развития заболевания, делают вывод ученые.