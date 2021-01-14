В 2020 году общее поголовье скота в Монголии достигло 67,1 млн

// Ч.Батзаяа

CentralAsia (MNG) - По предварительным подсчетам, к концу 2020 года общее поголовье скота в Монголии достигло 67,1 млн голов. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете страны.

Это на 3,9 млн (9,9%) меньше, чем в 2019 году. К концу 2019 года общее поголовье скота в Монголии достигло 70,9 млн.

По данным ведомства, общее поголовье лошадей в 2020 году составляет 4,1 млн, коров — 4,7 млн, верблюдов — 472,9 тыс., овец — 30 млн и коз — 27,7 млн голов. По сравнению с прошлым годом общее поголовье овец сократилось на 2,2 млн (6,9%), коз – на 1,5 млн (6,9%), лошадей — на 122,1 тыс. (2,9%), коров — на 21,8 тыс. (0,5%), а поголовье верблюдов увеличилось на 521 голову (0.1%).

В аналогичном периоде 2019 года общее поголовье лошадей составляло 4 млн 213,8 тыс. голов, коров – 4 млн 751,7 тыс. голов, верблюдов – 472,4 тыс. голов, овец – 32 млн 258,7 тыс. голов, коз – 29 млн 253,4 тыс. голов, отмечено в официальных данных.

С 2018 года Монголия занимает четвертое место в мире по количеству лошадей. 10 место по количеству коз, 12 место по количеству овец и верблюдов и 58 место по количеству коров. Общее поголовье скота в мире достигло 3838,4 миллиона.

В настоящее время животноводство – одна из основ экономики Монголии, оно является источником дохода для почти 40% кочевого населения страны.

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