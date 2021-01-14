Халтмаагийн Баттулга поздравил Садыра Джапарова с избранием на пост президента Кыргызстана

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга поздравил Садыра Джапарова с победой на президентских выборах в Кыргызстане, сообщили 13 января в агитационной группе Джапарова.
Баттулга отметил, что Монголия и Кыргызская Республика имеют общую историю, культурные традиции, демократию, права и свободы человека.
Связи между двумя странами становятся все крепче.
Он подтвердил намерение продолжать сотрудничество, расширять и углублять отношения.
Баттулга пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и успехов, благополучия и всего наилучшего народу Кыргызстана.
Жапаров победил на президентских выборах в Кыргызстане 10 января, набрав около 80% голосов.
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