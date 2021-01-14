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  14 января 2021
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Халтмаагийн Баттулга поздравил Садыра Джапарова с избранием на пост президента Кыргызстана

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга поздравил Садыра Джапарова с победой на президентских выборах в Кыргызстане, сообщили 13 января в агитационной группе Джапарова.

Баттулга отметил, что Монголия и Кыргызская Республика имеют общую историю, культурные традиции, демократию, права и свободы человека.

Связи между двумя странами становятся все крепче.

Он подтвердил намерение продолжать сотрудничество, расширять и углублять отношения.

Баттулга пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и успехов, благополучия и всего наилучшего народу Кыргызстана.

Жапаров победил на президентских выборах в Кыргызстане 10 января, набрав около 80% голосов.

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