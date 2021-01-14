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  14 января 2021
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В аймаке Дорнод было найдено более 700 артефактов каменного и бронзового века

CentralAsia (MNG) -  13 января 2021 года администрация сомона Цаган-Овоо аймака Дорнод объявила об обнаружении более 700 ценных реликвий и артефактов каменного и бронзового века.

Весной прошлого года жители сомона Цагаан-Овоо аймака Дорнод сообщили, что «есть артефакты, которые могут быть ценным культурным наследием». Соответственно, при поддержке губернатора аймака была создана профессиональная исследовательская группа для работы в сомоне Цагаан-Овоо.

Вчера исследовательская группа провела презентацию об историческом и культурном значении находок не только в Монголии, но и в регионе Азии.

Всего было найдено более 700 артефактов, в том числе костяные бусы, бронзовые ножи, бронзовые монеты, фрагменты керамики с узорами и без них, бронзовые бляхи, бронзовые наконечники стрелы, топор, железные ножи, наконечники стрелы, гвозди, остатки металлических контейнеров и железный шлак. Результаты исследования охватывают период от верхнего каменного века до нового каменного века, раннего железного века, бронзового века, империи Хунну и средневековья. Исследователи отмечают, что это показывает, что люди жили в этом районе, управляли своими фермами и имели обширные контакты с людьми из соседнего региона.

Артефакты будут зарегистрированы в единой базе данных аймака и храниться в музейном фонде аймака. Семь граждан, предоставивших информацию, были награждены приказом губернатора аймака.


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