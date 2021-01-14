Трампу объявлен импичмент

CentralAsia (CA) - Конгресс США провел процесс импичмента уходящего президента Дональда Трампа.



Статью импичмента поддержали 232 конгрессмена, в том числе десять республиканцев, против проголосовали — 197.



Импичмент объявлен по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия главы государства подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки».



Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.



В Сенате, который должен утвердить данное решение, заявили, что рассмотрят обвинения уже после инаугурации нового президента.



Импичмент вступил в силу после того, как документ подписала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако окончательное решение предстоит принять Сенату.

В качестве ответа Трамп опубликовал видеообращение, в котором он осудил насилие и нападение на Капитолий.



«Я хочу осудить насилие, которое мы видели в последнюю неделю. Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение», - сказал он.



При этом Трамп ни разу не упомянул импичмент, который ему вынесла палата представителей.



«Являетесь ли вы правым или левым, демократом или республиканцем, насилию нет оправдания. Никаких оправданий. Никаких исключений. Америка — это страна законов. Те, кто участвовал в нападении на прошлой неделе, будут привлечены к ответственности», - сказал Трамп.



По его словам, секретная служба проинформировала его о поступающих сообщениях, что в ближайшие дни планируются новые демонстрации, в Вашингтоне и по стране.



«Каждый американец имеет право на то, чтобы его голос был услышан - уважительным и мирным способом. Это ваше право согласно Первой поправке (к Конституции).



Но я подчеркиваю, что не должно быть насилия, нарушения закона и вандализма любого рода. Каждый должен следовать закону и подчиняться инструкциям правоохранителей», - добавил уходящий президент США.

Ранее, 6 января Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.