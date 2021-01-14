В Брюсселе мирный протест перерос в столкновения. Фото

CentralAsia (CA) - В Брюсселе мирный протест из-за смерти в полицейском участке мужчины по имени Ибрагим перерос в беспорядки.



Как сообщает телеканал RTBF, семья 23-летнего парня призвала горожан выйти в среду днем на мирный митинг. Люди собрались у полицейского участка, где молодой человек потерял сознание и позже скончался в больнице.



Радикально настроенные участники беспорядков подожгли полицейский участок и забросали камнями силовиков, после протестующие начали громить расположенные в округе магазины, а затем разошлись по центру Брюсселя.



Задержаны около 70 человек, есть пострадавшие.