Празднование трех десятилетий демократии в Монголии

CentralAsia (MNG) - Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия первой демократической Конституции Монголии. Коммунистическая страна на протяжении большей части 20-го века, Монголия сегодня зарекомендовала себя как оплот демократии в регионе и в эпоху, когда авторитаризм, коррупция и дезинформация находятся на подъеме. С момента своего принятия конституция институционализировала демократическую систему Монголии.

Чтобы отметить это событие, Международный республиканский институт (IRI) выделяет недавние демократические вехи Монголии и демонстрирует, как его программы помогли стране их достичь, пишет автор статьи Уоллис Стэнфилд (Wallis Stanfield).

Перед парламентскими выборами в Монголии в июне 2020 года, на которых явка составила 76 процентов, IRI провела общенациональный опрос молодежи, чтобы определить отношение общества к демократии в предвыборный период. После завершения опроса результаты показали, что подавляющее большинство населения поддерживает укрепление демократии в стране. Несмотря на то, что 60 процентов опрошенных монголов не доверяют своим нынешним политическим партиям, подавляющее большинство (94 процента) считает, что инклюзивность является важным компонентом демократической устойчивости.

После июньских парламентских и октябрьских выборов в местные органы власти в Монголии женщины составляли 17 процентов в Великом Государственном Хурале, 15 процентов в хуралах гражданских представителей, 18 процентов в хуралах городских представителей в столице и занимали шесть руководящих должностей в столице. И недавно было объявлено, что в Монголии будет первая женщина, претендующая на пост кандидата в президенты в предстоящем сезоне предвыборной кампании.

По мере того как страна готовится к решающим выборам в июне, новые и расширенные возможности для более активного участия общественности показывают, что монголы намерены закрепить свои недавние демократические завоевания. Чтобы поддержать страну в этих усилиях, программа IRI «Расширение участия женщин и молодежи в избирательных и политических процессах Монголии» (Strengthening Women and Youth Engagement in the Electoral and Political Processes of Mongolia - SWYEEPPM) по-прежнему направлена на повышение представительства в Монголии. Например, в рамках программы SWYEEPPM местный партнер Ассоциация родителей и учителей Монголии (Parent Teacher Association of Mongolia - PTAM) обучает глухих и инвалидов Монголии действовать в качестве внутренних наблюдателей за выборами в рамках первой в стране инициативы по обеспечению участия монголов с ограниченными возможностями в избирательном процессе.

Другой местный партнер, Youth Policy Watch, укрепляет потенциал молодежных и женских коалиций, чтобы они могли руководить информационно-пропагандистскими инициативами, которые продвигают проблемы женщин и их взаимодействие с политическими партиями и выборными должностными лицами. В аналогичном ключе партнерский международный центр Globe International Center проводит тренинги для молодежи и женщин-журналистов по противодействию дезинформации и продвижению этичной журналистики в преддверии предстоящих выборов. Эти мероприятия, которые являются лишь несколькими примерами программирования, которые IRI в настоящее время реализует в Монголии, поддерживают идеалы представительного правительства и поощряют участие в политической жизни с помощью различных средств.

Помимо повышения политической инклюзивности, правительство Монголии также активизировало свои усилия по продвижению инициатив по борьбе с коррупцией – особенно на фоне увеличения числа обвинений в коррупции на самом высоком правительственном уровне. В декабре 2019 и 2020 гг. Великий Государственный Хурал (ВГХ) принял два закона о выборах, которые лишают права любого монгола, уличенного в коррупции, претендовать на пост как на президентских, так и на парламентских выборах. Закон 2020 года также создал положения об использовании несмываемых чернил на руках избирателей, повышении прозрачности избирательных центров и гарантии полной проверки бумажных бюллетеней на некоторых избирательных участках для обеспечения честности выборов.

Кроме того, ВГХ также одобрил пересмотр того, как территориальные и административные единицы теперь будут управляться децентрализованными организационными структурами (такими как рабочие группы и постоянные комитеты), а не политическими группами. Эти законы – всего лишь несколько примеров того, как правительство пытается помешать злонамеренному влиянию, коррупции и кумовству в преддверии предстоящих выборов.

Благодаря своим выборам, демократическим законам и инклюзивным программам гражданского общества Монголия доказала, что хочет быть подотчетной своему народу и конституции, которую она разработала 30 лет назад. Несмотря на ее демократическое зарождение, жизнестойкость страны доказывает, что она не уступит геополитическому или автократическому давлению (как внешнему, так и внутреннему, ближнему и дальнему) и будет продолжать оставаться примером успешной демократии в Азии, которая поощряет гражданскую активность и гражданское участие своего народа.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения