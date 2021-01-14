В Таджикистане за сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента

CentralAsia (TJ) - За последние сутки в Таджикистане от коронавирусной инфекции выздоровели еще три пациента, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

По его данным, за истекшие 24 часа в Таджикистане не выявлено новых случаев коронавируса.

Общее количество инфицированных в республике достигло 13 308 человек, из них выздоровели 13 218 пациентов, скончались 90 человек.

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