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  14 января 2021
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В Таджикистане за сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента

CentralAsia (TJ) -  За последние сутки в Таджикистане от коронавирусной инфекции выздоровели еще три пациента, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

По его данным, за истекшие 24 часа в Таджикистане не выявлено новых случаев коронавируса.

Общее количество инфицированных в республике достигло 13 308 человек, из них выздоровели 13 218 пациентов, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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