В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 10 человек. Всего — 1479

CentralAsia (MNG) - В Монголии за 13 января проведено 16 975 ПЦР тестов на коронавирус, выявлено 10 новых случаев заражения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Все новые случаи выявлены в Улан-Баторе.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1479, из них 920 вылечились, 2 летательных случая.

Коронавирус в Монголии

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