В Петербурге мигрант из Узбекистана избил и ограбил повара ресторана (видео)

В Петербурге мигрант из Узбекистана избил и ограбил повара ресторана

CentralAsia (UZ) - Инцидент произошел вечером 11 января. По предварительным данным, около 22.50 28-летний нелегал из Узбекистана напал на повара сетевого ресторана.

Мужчина 36 лет возвращался с работы, когда грабитель набросился на него и избил. Злоумышленник в итоге похитил у прохожего 40 тысяч рублей (более 540 долларов), а также мобильный телефон и обручальное кольцо.

Избитого повар обнаружил прохожий, который помог ему добраться до дома, а также вызвал скорую помощь. В больнице у него диагностировали множественные травмы головы и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На следующий день, 12 января, полиция по подозрению в совершении преступления задержала 28-летнего гражданина республики Узбекистан Холмуратова Маруфджона Фарходугли. Как удалось установить сотрудникам, он находится в стране нелегально и не имеет регистрации. Мужчина ранее неоднократно судим.

Полиция считает, что это не первое преступление приезжего, которое он совершил в Санкт-Петербурге. Сейчас проводится проверка всех эпизодов, к которым он может быть причастен.