В Казахстане впервые за долгое время коронавирус выявлен у более 800 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 834 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 123;
- город Алматы - 122;
- Атырауская область - 75;
- Костанайская область - 74;
- Павлодарская область - 70;
- Акмолинская область - 59;
- Северо-Казахстанская область - 59;
- Алматинская область - 56;
- Западно-Казахстанская область - 40;
- Карагандинская область - 40;
- Восточно-Казахстанская область - 39;
- Туркестанская область - 16;
- город Шымкент - 14;
- Актюбинская область - 13;
- Жамбылская область - 13;
- Кызылординская область - 11;
- Мангистауская область - 10.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 165 311 случаев коронавируса.