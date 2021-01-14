В Казахстане впервые за долгое время коронавирус выявлен у более 800 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 834 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 123;

- город Алматы - 122;

- Атырауская область - 75;

- Костанайская область - 74;

- Павлодарская область - 70;

- Акмолинская область - 59;

- Северо-Казахстанская область - 59;

- Алматинская область - 56;

- Западно-Казахстанская область - 40;

- Карагандинская область - 40;

- Восточно-Казахстанская область - 39;

- Туркестанская область - 16;

- город Шымкент - 14;

- Актюбинская область - 13;

- Жамбылская область - 13;

- Кызылординская область - 11;

- Мангистауская область - 10.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 165 311 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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