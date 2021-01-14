В Узбекистане замминистры сельского и водного хозяйства освобождены от должностей

CentralAsia (UZ) - Первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Уктам Саломов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает пресс-служба министерства, Саломов был уволен «в связи с переводом на другую работу».

Он был назначен на этот пост 29 июня прошлого года. На данный момент не уточняется новое место работы чиновника.

Между тем, уволен также первый заместитель министра водного хозяйства Узбекистана Баходир Рузибоев. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на информацию из собственного источника.

Б. Рузибоев был назначен первым заместителем министра водных ресурсов 8 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане уволены два заместителя министра сельского хозяйства.