Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Второй год пандемии коронавируса COVID-19 может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Такое мнение он озвучил в ходе трансляции в Твиттере организации.



«Мы вступаем во второй год (пандемии), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», - сказал он.



Райан отметил, что данные, поступившие в ВОЗ за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость вновь достигла пика.



По его словам, в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, наблюдается «идеальный шторм». Факторами, приведшими к увеличению распространения инфекции, стали морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса, пояснил он.



Количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило 91 млн, скончались почти 2 миллиона человек.

