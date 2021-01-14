В Намангане водители вышли на акцию протеста из-за дефицита газа

CentralAsia (UZ) - Днем 13 января около 50 водителей собрались на площади «Чорсу» неподалеку от здания администрации города Намангана, чтобы выразить свое недовольство по поводу ситуации, сложившейся на газовых автозаправках.

На видеозаписи, обнародованной в Telegram-группе «Наманганликлар», видно, как ночью водители стоят в километровой очереди за метановым газом.

В ночь на 10 января в очереди на одной из газовых АЗС в городе Намангане скончался 68-летний водитель.

В прокуратуре Наманганской области местным изданиям сообщили, что «житель махалли «Ободон» Касансайского района И.Ж. внезапно упал на асфальт левой лицевой частью, когда толкал автомобиль «Жигули». В результате травм левой части лица и мозга он скончался на месте».

Спустя день после этого инцидента, в узбекском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором виден горящий автомобиль марки Damas, стоявший в очереди на газовой заправке. Пострадавших в результате этого пожара не оказалось. Водитель в это время стоял в очереди на автозаправке.

Ранее местные интернет-издания со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Узбекистана сообщали, что с 4 января в стране газовые заправки работают в ограниченном режиме с 5:00 до 15:00 из-за недостаточного давления газа в магистральных газопроводах.

Из-за того, что недопоставленных 4 января объемы не были восполнены, появились трудности с возобновлением необходимого давления газа, пояснило Минэнерго. Еще одной причиной был назван рост газопотребления в связи с понижением температуры.

В ходе видеоселекторного совещания 16 декабря прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сократить экспорт газа и направить его на нужды населения. Однако было ли за прошедший период выполнено поручение главы государства – неизвестно. Некоторые узбекистанцы пишут в соцсетях, что «очередное поручение президента саботируется некоторыми чиновниками».

До прихода к власти в декабре 2016 года президент Мирзиёев обещал решить проблемы населения с электричеством и газом. По словам президента, энергетическая инфраструктура Узбекистана устарела и нуждается в инвестициях.

С ноября в Узбекистане проходят акции протеста жителей, недовольных отключением электроэнергии и отсутствием природного газа.