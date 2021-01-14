В Швейцарии карантин из-за коронавируса продлили до марта

CentralAsia (CA) - Правительство Швейцарии продлило до конца февраля действие ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, сообщает телеканал Euronews.



Также останутся закрыты рестораны, музеи, библиотеки, спортивные центры.

С понедельника закроются магазины и рынки с товарами. Также федеральный совет принял решение, что на частных мероприятиях могут собираться не более пяти человек.



Сотрудники предприятий переходят на дистанционную работу. Ношение маски обязательно, если в одном офисе работают несколько человек.



За последние сутки случаи коронавируса в Швейцарии увеличились на три тысячи человек. В правительстве заявляют, что хотят избежать третьей волны заражений.



Эпидемическая ситуация в стране остается крайне напряженной и система здравоохранения испытывает высокую нагрузку, говорится в сообщении.