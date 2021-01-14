В Швейцарии карантин из-за коронавируса продлили до марта

- Азия и мир, общество
- 9:59, 14 января 2021
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CentralAsia (CA) - Правительство Швейцарии продлило до конца февраля действие ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, сообщает телеканал Euronews.
Также останутся закрыты рестораны, музеи, библиотеки, спортивные центры.
С понедельника закроются магазины и рынки с товарами. Также федеральный совет принял решение, что на частных мероприятиях могут собираться не более пяти человек.
Сотрудники предприятий переходят на дистанционную работу. Ношение маски обязательно, если в одном офисе работают несколько человек.
За последние сутки случаи коронавируса в Швейцарии увеличились на три тысячи человек. В правительстве заявляют, что хотят избежать третьей волны заражений.
Эпидемическая ситуация в стране остается крайне напряженной и система здравоохранения испытывает высокую нагрузку, говорится в сообщении.