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  14 января 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 700 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 745 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 151 172 человека, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 021;

- Алматы - 18 249;

- Нур-Султан - 17 652;

- Атырауская область - 13 272;

- Карагандинская область - 11 851;

- Павлодарская область - 8968;

- Западно-Казахстанская область - 8441;

- Северо-Казахстанская область - 8379;

- Костанайская область - 7535;

- Акмолинская область - 7090;

- Алматинская область - 6159;

- Шымкент - 5343;

- Жамбылская область - 4902;

- Мангистауская область - 3670;

- Актюбинская область - 3651;

- Туркестанская область - 3621;

- Кызылординская область - 3368.

Коронавирус в Казахстане
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