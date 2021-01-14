В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 700 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 745 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 151 172 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 19 021;
- Алматы - 18 249;
- Нур-Султан - 17 652;
- Атырауская область - 13 272;
- Карагандинская область - 11 851;
- Павлодарская область - 8968;
- Западно-Казахстанская область - 8441;
- Северо-Казахстанская область - 8379;
- Костанайская область - 7535;
- Акмолинская область - 7090;
- Алматинская область - 6159;
- Шымкент - 5343;
- Жамбылская область - 4902;
- Мангистауская область - 3670;
- Актюбинская область - 3651;
- Туркестанская область - 3621;
- Кызылординская область - 3368.
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