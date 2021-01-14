В США обнаружили еще два новых штамма коронавируса

CentralAsia (CA) - Ученые из университета Огайо в США сообщили, что обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19, что в Соединенных Штатах мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется в 1,5 раза активнее изначального варианта. Тем не менее как пишет РИА Новости, в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли эту информацию.



Как говорится в заявлении университета Огайо, первая мутация хотя и похожа на "британский" штамм, но, вероятно, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.



Первый из штаммов был обнаружен недавно у одного пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение он получил. Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года - начале 2021 года.



По данным учненых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания от человека к человеку. Ученые подчеркнули, что у них пока нет информации, чтобы полагать, что эти мутации повлияют на эффективность вакцин.